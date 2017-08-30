Фелпс бросил вызов Макгрегору

2017-08-30 02:54 | www.oxu.az | 2

Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору.

Как передает Oxu.Az, запись 32-летний пловец сделал на своей странице в Twitter.

«Все это разговоры... Давай посоревнуемся в плавании?», — написал Фелпс и приложил изображение с афишей заплыва.

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.

Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.

C.Б.

