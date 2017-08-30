İstanbul'da eylem hazırlığındaki 6 DAEŞ'lı yakalandı

2017-08-30 03:00 | www.trend.az | 0

Terör örgütü DAEŞ'in eylem ve yapılanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri dün akşam aldığı bir istihbarat üzerine yaptığı yıldırım operasyonla saldırı için İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 6 DAEŞ terörist savaşçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

İstihbarat kaynaklarından gelen "acil " istihbarat raporuyla harekete geçen TEM Şube Antiterör timleri, dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Suriye'deki örgütün çatışma bölgelerinde savaşıp, sansasyonel eylem yapmak için yurda yeni giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 teröristi adreslerinde kıstırılarak gözaltına aldı.

Eylem hazırlığı içinde olduklarını belirlenen 6 yabancı terörist savaşçının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile içeriğinde saldırı hedefleri bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6 yabancı terörist savaşçı sorguya alınırken, İstanbul'daki bağlantıları incelemeye alındı.

Kaynak: Milliyet