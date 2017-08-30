В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

2017-08-30 03:16 | www.apa.az | 2

В Ясамальском районе Баку зарегистрирован смертельный автонаезд. Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, инцидент произошел на улице Абдулвахаба Саламзаде. Автомобиль марки Daewoo Matiz, управляемый Этибаром Искандеровым, сбил пешехода, перебегавшего дорогу на неустановленном участке.

Неизвестный мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

Отметим, что на указанном участке действует подземный пешеходный переход.