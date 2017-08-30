В Хызы обнаружено 119 неразорвавшихся и 227 фрагментов разорвавшихся боеприпасов

2017-08-30 03:39 | www.apa.az | 4

Распространена информация об операциях по очистке, проводимой Национальным агентством по разминированию территорий (ANAMA) совместно с МЧС и Внутренними войсками МВД Азербайджана в связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части Минобороны в Хызынском районе.

Как сообщили АПА в ANAMA, 29 августа были осмотрены окрестности в/ч, 6 жилых домов, 2 фермы, посевная и пастбищная площади, окрестности кладбища села Мешеди Гасан, водный канал, территория вокруг теплицы и участок, именуемый «телестудио». В результате были обнаружены 83 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 227 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов, проверена территория площадью 3 680 615 кв. м.

В целом, за 3 дня была осмотрена территория площадью 4 000 615 kv. M (400.06 га), обнаружено 119 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 264 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов.

Кроме того, в поселке Гилязи, селах Сталчай и Шурабад Хызынского района среди 536 жителей проведены просветительские беседы о минной безопасности.