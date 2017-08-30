Азербайджанский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира

2017-08-30 04:41 | www.apa.az | 2

29 августа в германском Гамбурге завершились четвертьфинальные поединки на чемпионате мира по боксу. Как сообщает apasport.az со ссылкой на Федерацию бокса, лидер азербайджанской сборной Магомедрасул Меджидов (91 кг +) вышел на ринг в последнем поединке раунда.

Двукратный чемпион мира М.Меджидов выиграл соперника из Франции Джамили-Дини Абудо-Мондзе со счетом 3:2 (27:30, 30:27, 28:29, 30:27, 29:28). Таким образом Меджидов обеспечил себе как минимум бронзу.

Это второе достижение сборной Азербайджана в Гамбурге. До него Камран Шахсуварлы (75 кг) пробился в полуфинал.

В полуфинальном бою 1 сентября соперником Меджидова выступит австралиец Жозеф Гуделли.