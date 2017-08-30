Şişli’de kafede silahlı çatışma : 1 ölü, 1 yaralı

2017-08-30 04:52 | www.trend.az | 0

Şişli’de bir otelin önünde bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.

İddialara göre, ellerindeki silahlarla kafeye gelen 4 kişilik grup, kafede bulunan diğer gruba silahlarla ateş açtı. Kafede bulunan grubun da karşılık vermesi sonucu silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Kaan Özcan (26), vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı ise olay yerinden kendi imkanlarıyla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özcan’ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeye ve kafe önüne şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir tabanca ve çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Kafede oturan ve saldırıya uğrayan grubun saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Milliyet