КНДР назвала последнее испытание ракет "прелюдией" к пускам к острову Гуам

2017-08-30 05:04 | www.apa.az | 3

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что последнее ракетное испытание стало "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам, Пхеньян будет следить за словами и действиями США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

По данным агентства, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12".

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.