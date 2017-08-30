Президент США поздравил главу Узбекистана с 26-летием независимости страны

2017-08-30 07:27 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзияева с 26-летием независимости Узбекистана.

День независимости отмечается в Узбекистане первого сентября.

«По случаю национального праздника Узбекистана, а также в связи с завершением первого года Вашей работы на посту президента республики я хотел бы подтвердить нашу приверженность к укреплению партнерства и сотрудничества между нашими странами», - говорится в послании, обнародованном Национальным информагентством республики (УзА).

«Мы приветствуем предпринимаемые Вами последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей. Желаю Вам и всему узбекскому народу празднично отметить эту знаменательную дату», - говорится в поздравлении.

(Автор: Демир Азизов)