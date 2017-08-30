Венгрия рассчитывает на интенсификацию отношений с азербайджанским бизнесом - замгоссекретаря (Эксклюзив)

2017-08-30 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Венгрия намерена повысить уровень сотрудничества с Азербайджаном до долгосрочного партнерства и рассчитывает на интенсификацию отношений с азербайджанским бизнесом, сказал в интервью Trend заместитель госсекретаря Венгрии Жолт Чутора.

"Между Венгрией и Азербайджаном существуют дружеские политические отношения, без каких-либо нерешенных проблем. Мы считаем, что наши партнерские отношения имеют стратегический характер не только в двустороннем формате, но и на уровне Европейского Союза. Наши двусторонние отношения могут характеризоваться регулярными контактами на самом высоком уровне: в прошлом году премьер-министр Виктор Орбан совершил официальный визит в Баку. Переговоры на высшем уровне продолжатся в октябре этого года в Будапеште. Венгерско-азербайджанская совместная экономическая комиссия возглавляется на уровне министров, что довольно редко встречается в нашей практике", - сказал Жолт Чутора.

Однако экономические отношения двух стран не соответствуют имеющемуся потенциалу и интенсивности нашего политического сотрудничества, отметил заместитель госсекретаря.

"Поэтому, мы стремимся укреплять и углублять наше экономическое сотрудничество. Мы ожидаем, что предстоящие переговоры на высшем уровне, которые пройдут осенью в Будапеште, придадут новый импульс интенсификации отношений типа "бизнес-для-бизнеса", что отвечает интересам обеих сторон", - сказал Чутора.

По словам заместителя госсекретаря, Венгрия намерена развивать все виды сотрудничества с Азербайджаном, включая взаимовыгодные инвестиции или создание совместных предприятий. "Мы намерены повысить уровень отношений от простого товарооборота до долгосрочного сотрудничества. Наиболее перспективными областями сотрудничества являются строительная промышленность, пищевая промышленность, логистика, IT-технологии, водный сектор и здравоохранение", - отметил заместитель госсекретаря.

Дипломат также отметил наличие благоприятных возможностей для азербайджанских инвестиций в Венгрии.

"Венгерский рынок предлагает выгодные налоговые возможности, квалифицированную рабочую силу, отличную логистическую инфраструктуру и может послужить мостом для выхода азербайджанских инвесторов на европейский рынок. Прямые иностранные инвестиции поддерживаются Венгерским агентством по поощрению инвестиций (HIPA), которое контролируется МИД", - сказал Чутора.

По его словам, Венгрия также считает Азербайджан стратегическим партнером в обеспечении энергетической безопасности страны и Европы в целом. "Мы рады, что всего за несколько лет азербайджанский природный газ будет поставляться в Европу. Мы работаем над созданием интерконнекторов "Север-Юг" в нашем регионе, чтобы обеспечить доступ Венгрии к новым азербайджанским поставкам", - сказал Чутора.

По его словам, сотрудничество Венгерской нефтяной компании MOL с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR имеет давнюю традицию.

"Обе стороны заинтересованы во взаимовыгодных проектах. Наши дружеские политические отношения создают надлежащие рамки для сотрудничества между нашими стратегическими компаниями", отметил заместитель госсекретаря.

Венгерская MOL Group ранее выразила заинтересованность в участии в нефтегазовых проектах в Азербайджане.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Венгрией в январе-июле 2017 года составил порядка 20 миллионов долларов. Почти весь товарооборот приходится на поставки в Азербайджан венгерской продукции.

Отметим, что Азербайджан и Венгрия обозначили перспективные направления сотрудничества в ходе переговоров на уровне глав МИД двух стран в рамках официального визита главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в Будапешт в начале августа. Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, промышленность, образование, фармацевтика и др.

(Автор: Себа Агаева)