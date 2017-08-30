İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

2017-08-30 07:56 | www.trend.az | 0

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi. Buna göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

Kaynak: Haber 7