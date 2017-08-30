Узбекистан поставит в Латвию товары на $10 млн.

2017-08-30 08:08 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компания «Узтрейд» при министерстве внешней торговли Узбекистана заключила экспортные контракты на сумму около 10 миллионов долларов компаниями из Латвии, по данным пресс-службы Минвнешторга.

Контракты были заключены на поставку в Латвию текстильной, плодоовощной продукции по итога заседания латвийско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форума, состоявшихся в Риге с 28 по 30 августа.

В ходе бизнес-форума отмечалось, что предприятия Узбекистана могут обеспечить стабильные поставки в Латвию широкого перечня электротехнической продукции, современных видов высокоэффективных минеральных удобрений и химической продукции, легковые и грузовые автомобили.

АО «Узтрейд» совместно с латвийскими партнерами определило комплекс мер по организации логистики перевозок внешнеторговых грузов Узбекистана в направлении европейских рынков посредством собственного имущественно-складского комплекса в Лиепае.

Достигнута договоренность об открытии совместного торгового дома латвийской компании De Fonte Group и компании АО «Узтрейд».

(Автор: Демир Азизов)