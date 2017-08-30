В Баку двум женщинам нанесены ножевые ранения

2017-08-30 08:45 | www.oxu.az | 3

В Низаминском районе Баку двум женщинам нанесены ножевые ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел по адресу: проспект Гара Гараева, 61. Неизвестный мужчина перед подъездом здания напал на Сараманову Вусалю Амираслан гызы 1993 г.р. и ее подругу Микаилову Эльнару Янар гызы 1985 г.р. В общей сложности злоумышленник нанес им 12 ударов ножом – каждой по 6 ран.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Оперативники Низаминского РУП выясняют обстоятельства инцидента.