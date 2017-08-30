СБ ООН признал последние северокорейские пуски ракет угрозой всем странам

2017-08-30 08:52 | www.oxu.az | 2

Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой не только региону, но и всем странам.

По итогам закрытых консультаций во вторник вечером, было принято заявление председателя Совета Безопасности, передает Oxu.az со ссылкой на РИА Новости.

В одобренном консенсусом документе СБ ООН "серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

Совбез также осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия".

"СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН", — говорится в заявлении, которое зачитал председатель СБ ООН в августе, постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.