Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

2017-08-30 09:02 | www.oxu.az | 2

Число жертв обрушившегося на Техас тропического шторма "Харви" достигло 30 человек.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Шторм "Харви" стал самым мощным в США за последние 12 лет.