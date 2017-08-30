Fox News остановит вещание в Великобритании

2017-08-30 09:10 | www.oxu.az | 4

Телеканал Fox News остановит работу в Великобритании.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление представителя 21st Century Fox.

«[Руководство Fox] приняло решение прекратить трансляцию Fox News Channel в Великобритании», - сообщил представитель компании.

Он подчеркнул, что Fox News нацелен на рынок США и разрабатывается для американской аудитории.

Соответственно, в Великобритании у него в среднем всего лишь несколько тысяч зрителей в день. Мы заключили, что не в наших коммерческих интересах продолжать трансляцию Fox News в Великобритании», - отметил представитель.

Как сообщают источники «Би-би-си», такое решение 21st Century Fox не связано со сделкой по приобретению корпорацией британской Sky News.

Э.А.

