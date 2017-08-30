Завершается строительство самого длинного тоннеля в Турции

2017-08-30 09:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство самого длинного тоннеля Ovit, соединяющего две северные провинции Турции - Ризе и Эрзурум. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению, ожидается, что до конца текущего года тоннель будет сдан в эксплуатацию.

Отметим, что длина тоннеля Ovit составляет 14,3 километра.

Стоимость проекта составляет 1, 114 миллиарда лир.

В начале 2012 года в Турции был объявлен тендер на строительство тоннеля, победителем которого стала турецкая компания Gengiz İnşaat.

Строительство тоннеля Ovit стартовала 13 мая 2012 года. По первоначальным расчетам строительство тоннеля должно было завершиться в 2015 году.

Напомним, что в настоящее время в Турции существует 39 автомобильных тоннелей и три железнодорожных тоннеля.

Официальный курс на 30 августа составляет 3.4472TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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