Журналиста облили краской в прямом эфире – ВИДЕО

2017-08-30 09:27 | www.oxu.az | 4
Ведущего британского телеканала Sky News Джо Тайди «обстреляли» сухими красками в прямом эфире во время репортажа с карнавала в Лондоне, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.Tv.
Сначала корреспондент пытался брать интервью у участников фестиваля, но затем Тайди атаковали со всех сторон. Мужчина посмеялся над ситуацией и признал, что это было неизбежно.
И напоследок один из участников шлепнул по лицу журналиста рукой с краской.
Ведущие в студии также не смогли удержать смех и сказали, что Тайди и не мог рассчитывать на другое, так как он на карнавале.
И.Ф.