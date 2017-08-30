İstanbul'da terör operasyonu

2017-08-30 09:49 | www.trend.az | 1

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve geçmiş dönemlerde terör örgütünün saflarında bulunduğunu belirlediği şüphelilerin iki ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA