Отец убитого Аллахверановым спортсмена: Виновата не нация

2017-08-30 09:53 | www.oxu.az | 3

Друзья и отец погибшего в драке пауэрлифтера Андрея Драчёва собрались у места его роковой драки с Анаром Аллахверановым, чтобы через СМИ обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Они хотят поторопить полицейских с поиском предполагаемого убийцы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Наша цель — чтобы всё это увидели сотрудники полиции. Хотим, чтобы они не забывали о том, что нужно искать убийцу Андрея Драчёва и делать это быстрее и тщательнее. Мы ждём от них результатов. Я разговаривал с парнем из Азербайджана, он сказал, что диаспора не одобряет поступок Анара, и никто не спонсировал ему проезд куда-либо, он прячется здесь», - рассказал друг погибшего спортсмена Алексей Шаповалов.

Анар Аллахверанов

Среди спортсменов и просто друзей чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу присутствовал его отец.

«Я бы не хотел, чтобы случившееся приняли за национальную вражду. Виновата не нация, а конкретный человек. Дело чести для полицейских — найти и наказать этого человека по закону России. Этого крысёныша, этого зверёныша нужно найти и предать правосудию. Не делайте из этого случая пьяную разборку, это было просто дикое, зверское убийство. Такие люди не должны гулять на свободе, они должны сидеть в тюрьме. Это был не честный поединок, а убийство. Видеоролик, который показали по телевизору — четвёртый эпизод. Андрей был уже смертельно ранен, у него была разорвана селезёнка. Когда Анар его добивал, у Андрея был сломан нос, он просто вогнал кости внутрь. Эта картина стоит у меня перед глазами», - рассказал отец убитого спортсмена Константин Драчёв.

Андрей Драчев

Он также попросил не мстить за своего сына. Отец Андрея Драчёва выразил возмущение тем, что, по его данным, драка продолжались около 30 минут, за это время к месту происшествия дважды подъезжали правоохранители, которые могли бы спасти жизнь его сына, но вместо этого просто наблюдали за происходящим.

Н.О.