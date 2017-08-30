США ввели санкции против казначея ИГ

2017-08-30 10:02 | www.oxu.az | 5

Минфин США ввел санкции в отношении главного казначея террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Салима Мустафы Мухаммеда аль-Мансура.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате все финансовые интересы аль-Мансура, находящиеся в американской юрисдикции, заблокированы», – говорится в сообщении.



В следствии санкций, вся собственность аль-Мансура, которая подпадает под юрисдикцию США, блокируется, а представителям США запрещено участвовать в сделках с ним.

Эти меры министерство предпринимает, в том числе, в рамках сотрудничества с правительством Ирака в сфере противодействия ИГ.

Н.О.