В Товузе автомобиль врезался в дорожное ограждение, 2 полицейских пострадали

2017-08-30 10:15 | www.apa.az | 4

Как сообщает западное бюро АПА, в селе Юхары Ойзюслю водитель служебного автомобиля отделения полиции Товузского района потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в ограждение на обочине дороги.

В результате аварии два сотрудника полиции, жители района – 25-летний Хаял Мамедов и 26-летний Арзу Гахраманов получили травмы. Они были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как нормальное.

По факту ведется расследование.