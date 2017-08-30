ЕС может ввести постоянные пограничные проверки

2017-08-30 10:15 | www.oxu.az | 5
Еврокомиссия не исключает введения постоянных пограничных проверок внутри ЕС в рамках борьбы с террористической угрозой.
Как передает Oxu.Az, об этом в интервью газете Passauer Neue Presse заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.
«Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией», - сказал он.
По словам Аврамопулоса, проверки, которые будут введены по соображениям безопасности, будут отличаться от тех, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов. Он также отметил, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран ЕС, и добавил, что «открыт для новых предложений».
Проверки на границах некоторых стран-членов ЕС были впервые введены в сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса.
На данный момент пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены.
Недавно Германия и Австрия выступили за продление срока действия контроля на границах.
Н.О.