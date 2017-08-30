Главы МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства встретятся в Будапеште

2017-08-30 10:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Вышеградской группы и Восточного партнерства встретятся 31 августа в Будапеште.

Азербайджан на встрече представит глава внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров, сообщили Trend в МИД.

На встрече глава МИД Азербайджана выступит с речью. Также планируются двусторонние встречи с главами МИД.

Главы МИД стран «Восточного партнерства» и «Вышеградской группы» обсудят на предстоящей встрече в Будапеште вопросы развития инфраструктуры, сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, а также вопросы безопасности, сообщал ранее официальный сайт V4.

В Вышеградскую группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.