Официальный курс маната к мировым валютам на 30 августа

2017-08-30 10:21 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 августа установлен на уровне 1,7010 и 2,0367 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.