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Официальный курс маната к мировым валютам на 30 августа

2017-08-30 10:21 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 августа установлен на уровне 1,7010 и 2,0367 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

30.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7010

1 евро

1 EUR

2.0367

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3583

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0979

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8816

1 бразильский реал

1 BRL

0.5373

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.131

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1516

1 чешская крона

1 CZK

0.078

1 чилийский песо

1 CLP

0.2718

1 китайский юань

1 CNY

0.2584

1 датская крона

1 DKK

0.2738

1 грузинский лари

1 GEL

0.6994

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1995

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.2144

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7798

1 израильский шекель

1 ILS

0.4761

1 канадский доллар

1 CAD

1.3603

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6465

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3984

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0954

1 молдавская лея

1 MDL

0.0958

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2195

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0407

1 польский злотый

1 PLN

0.4788

1 российский рубль

1 RUB

0.0289

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2557

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4204

1 турецкая лира

1 TRY

0.4932

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0668

100 японских иен

100 JPY

1.5498

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2353

Золото (1 унция)

1 XAU

2243.0237

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.5464

Платина (1 унция)

1 XPT

1702.701

Палладий (1 унция)

1 XPD

1600.641

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