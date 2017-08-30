У министра по налогам Азербайджана появился еще один советник

2017-08-30 10:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Габиль Мамедов назначен советником министра по налогам Азербайджана, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в среду.

Мамедов также сохранит свою предыдущую позицию генерального директора Департамента локальных доходов министерства.

В настоящее время число советников министра достигло 12 человек. Кроме Мамедова эту должность занимают Алекпер Мамедов, Рияд Гусейнов, Ильхам Амиралиев, Тариель Гулиев, Эльчин Мамедов, Рашад Хабибов, Фируз Гасанов, Афлатун Мамедов, Ильгар Ахмедов, Махир Рафиев и Рагим Эфендиев.

(Автор: Азад Гасанли)

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