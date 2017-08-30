Azer Turk Bank будет обслуживать клиентов в праздничные дни

2017-08-30 10:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank поздравляет своих клиентов с праздником Курбан и объявляет график работы сети обслуживания в праздничные дни, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Так, в праздничные дни 1-2 сентября с 10:00 по 19:00 клиентов будет обслуживать филиал «Bakı», расположенный по адресу ул. 28 мая 64/75, 3-го сентября с 10:00 по 19:00 отделение №2, расположенное по адресу ул. Фазаиля Байрамова д.6, 4 сентября с 10:00 по 20:00 отделение №1, расположенное по адресу проспект Г.Алиева 115 (Центр Службы ASAN №5), и с 10:00 по 19:00 отделение банка «Габала» в городе Габала.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах государственного банка Azer Turk Bank можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или, позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.