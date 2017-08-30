В Стамбуле проводится операции против членов ИГ – есть задержанные

2017-08-30 10:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле проводится операция против членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в среду.

В сообщении полиции отмечается, что в рамках операции задержано шесть человек, подозреваемых в связях с ИГ, а также в участии в составе незаконных бандформирований в Сирии.

Личность задержанных не разглашается.

Отметим, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 по август 2017 года в Стамбуле проведено 117 операций против членов ИГ, в результате чего задержано 648 человек по подозрению в связях с этой террористической организацией.

«Было установлено, что 282 человека, из задержанных в Стамбуле, имели связи с ИГ и воевали в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - говорится в сообщении полиции Стамбула.

В сообщении отмечается, что в рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции было депортировано 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что усилят борьбу с ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu