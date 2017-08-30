Ünüvar’dan Kurban Bayramı mesajı

2017-08-30 10:32 | www.trend.az | 0

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar:“Bayramlar birlik olma, kardeş olma zamanıdır”

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bayramlar, toplumu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tutan; insanları sevgi ve saygı temelinde birleştiren önemli günlerdir” dedi.

Ünüvar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, manevi duyguların ön plana çıktığı, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin arttığı bayramların, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu belirtti.

Kelime anlamı “yaklaşmak” olan kurbanın, kulu Allah’a, insanları da birbirlerine yaklaştırdığını kaydeden Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Allah’a teslimiyetin ifadesi olan Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini de hatırlamalı, ihtiyaç sahipleriyle bayramın heyecanını birlikte yaşamalıyız. Kurban Bayramı sadece zengin olanların kurban kesmesi değil, buna imkânı olmayan kardeşlerimizin hatırlanması açısından da ayrıca öneme haizdir. Bayramlar, toplumu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tutan; insanları sevgi ve saygı temelinde birleştiren önemli günlerdir. Kaynaşma, kardeş olma, birlik olma zamanıdır. Sözlerime son verirken; Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diler, tüm halkımızın bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.”​