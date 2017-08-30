В США хотят судить телохранителей главы Турции

2017-08-30 10:47 | www.oxu.az | 3

Суд США во вторник предъявил обвинения 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в беспорядках у резиденции посла в Вашингтоне в середине мая.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры округа Колумбия.

Обвинения «в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью,» также были предъявлены двоим гражданам Канады и двоим же из США. В документе подчеркивается, что 19 обвиняемых «совершили нападение с использованием опасного оружия» и «интенсивно избивали ногами протестующих», участвовавших в мирной демонстрации в мае. Всем обвиняемым грозит до 15 лет тюремного заключения.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения.

Н.О.