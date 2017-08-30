ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

2017-08-30 10:46 | www.apa.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 31 августа 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.