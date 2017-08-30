Государственный банк будет обслуживать клиентов в праздничные дни

2017-08-30 11:00 | www.oxu.az | 4

Государственный Azer Turk Bank поздравляет своих клиентов с праздником Гурбан и объявляет график работы сети обслуживания в праздничные дни.

Так, в праздничные дни 1-2 сентября с 10:00 до 19:00 клиентов будет обслуживать филиал Bakı, расположенный по адресу ул. 28 мая 64/75, 3-го сентября с 10:00 до 19:00 отделение №2, расположенное по адресу ул. Фазаиля Байрамова д.6, 4 сентября с 10:00 до 20:00 отделение №1, расположенное по адресу проспект Г.Алиева 115 (Центр Службы ASAN №5), и с 10:00 до 19:00 отделение банка «Габала» в городе Габала.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах государственного банка Azer Turk Bank можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.