В Губе ребенка нашли в 6 км от места, где он пропал - ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 11:04 | www.apa.az | 4

Стали известны детали поисков ребенка, пропавшего в лесу в Губинском районе.

Как сообщает местное бюро АПА, сотрудники МЧС обнаружили Алиева Натиг Намиг оглу (2011 г.р.) в лесном массиве, прилегающем к селам Эски Игрид и Гюлтепе, в 6 км от места, где он пропал.

Спасатели нашли его в бессознательном состоянии, так как ребенок в течение трех дней ничего не ел.

Н.Алиев был доставлен ЦКБ Губинского района для обследования.

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10.04

Найден 6-летний мальчик, пропавший в лесу в Губинском районе.

Как сообщает местное бюро АПА, Алиев Натиг Намиг оглу (2011 г.р.) был обнаружен сотрудниками Службы спасения особого риска МЧС.

Состояние ребенка нормальное.

Отметим, Алиев Натиг Намиг оглу пропал 28 августа вечером. Он находился в центре отдыха, расположенном в лесной зоне в селе Эски Игрид.

В поисках принимали участие сотрудники силы Службы спасения особого риска, Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Отделения полиции Губинского района, Северного регионального управления МЧС, а также жители района.

Сотрудники МЧС в течение трех дней бесперебойно вели оперативно-поисковые работы.