Iran Air Erdebil-Van seferlerine başlıyor

2017-08-30 12:04 | www.trend.az | 2

İranlı Turistlerin Van'a akını devam ederken İran milli havayolu şirketi İran Air flaş bir karar ile Van'a sefer düzenleme kararı aldı.

Türkiye'ye ve Van'a gelen İranlı sayısı her gün biraz daha artarken İran hükümeti bu gelişleri fırsata çevirmek için yeni satın aldığı pervaneli uçaklarla Van'a sefer başlatmak için kolları sıvadı.

BEKLENEN ADIM: ERDEBİL-VAN SEFERLERİ BAŞLIYOR!

Boeing, Airbus ve pervaneli uçak üreticisi ATR’ye verdiği yüklü uçak siparişleriyle dikkatleri üzerine çeken İran’ın milli havayolu İran Air, Van’a uçmayı planlıyor. Aviation Iran’da yer alan habere göre Iran Air, pervaneli ATR 72-600 uçakları ile Güney Azerbaycan’ın ve Erdebil eyaletinin başkenti Erdebil şehrinden Bakü ve Van’a uçmayı planlıyor. Çoğunluğu Türklerden oluşan yarım milyonluk nüfusu ile Güney Azerbaycan’ın en önemli kenti konumunda olan Erdebil’den gerçekleştirilecek uçuşların bölge ticaretine önemli katkılar sunması bekleniyor.