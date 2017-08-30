BAE'den Türkiye'ye çirkin iftira

2017-08-30 12:10 | www.trend.az | 2

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE VE İRAN SÖMÜRGECİLİK YARIŞINDALAR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Nahyan, "Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye'de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz" dedi.

Reuters'ın haberine göre BAE, Türkiye'nin Orta Doğu'da desteklediği bazı güçlerden de rahatsızlığını dile getiriyor.