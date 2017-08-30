В Баку ожидается 36, в районах – 38 градусов тепла

2017-08-30 12:10 | www.apa.az | 3

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 45-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 25-30° тепла.