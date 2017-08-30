Азербайджанцы на Porsche Cayenn открыли стрельбу на свадьбе в России

2017-08-30 11:53 | www.oxu.az | 2

В поселке Энергетиков (пригород Серова) на Урале уроженцы Азербайджана устроили драку со стрельбой во время свадьбы. Инцидент произошел неподалеку от поселкового ДК. Сначала местные жители решили, что в поселке гремит салют, однако позднее поняли, что там происходит пулевая стрельба, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

«Люди на двух автомобилях «Порш Кайен» что-то не поделили, одни уже уезжать начали, вторые в них стрелять начали... Звонили в полицию, они сказали, что сейчас вышлют наряд. Почему их на месте не было, если они и так знают, что такое происходит? В управление культуры звонили. Они начали давить на то, что это не на территории ДК произошло. Сказали: «ну мы же толерантные!», — приводит портал «Глобус» слова одного из очевидцев события.

Как сообщил в соцсетях местный житель Шахин Рустамов, на свадьбе находились уроженцы Азербайджана, которые решили «отъехать от ДК и разобраться на окраине поселка». В свердловской полиции пообещали прокомментировать инцидент позднее.

И.Ф.