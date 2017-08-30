В Губе найден пропавший в лесу 5-летний ребенок – ВИДЕО – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 11:55 | www.oxu.az | 2

В Губинском районе найденный в лесу 6-летний ребенок передан родителям.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, пропавший 28 августа в лесу на территории села Эски Игрик Натиг Намиг оглу Алиев 2011 г.р. был обнаружен в лесном массиве.

Сначала ребенок был доставлен в Губинскую районную центральную больницу для обследования. Состояние мальчика оценивается как нормальное. Ребенок передан родителям.

11:23

Стали известны детали поисков ребенка, пропавшего в лесу в Губинском районе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сотрудники МЧС обнаружили Алиева Натиг Намиг оглу (2011 г.р.) в лесном массиве, прилегающем к селам Эски Игрид и Гюлтепе, в 6 км от места, где он пропал.

Спасатели нашли его в бессознательном состоянии, так как ребенок в течение трех дней ничего не ел.

Н.Алиев был доставлен в ЦКБ Губинского района для обследования.

10:30

В Губинском районе найден пропавший в лесу 5-летний ребенок.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, пропавший 28 августа в лесу на территории села Эски Игрик Натиг Намиг оглу Алиев 2011 г.р. был обнаружен в лесном массиве и доставлен в Губинское районное отделение полиции.

Состояние мальчика оценивается как нормальное.

A.M.