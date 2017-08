Творческий вечер Аллы Пугачевой на фестивале "ЖАРА" в Баку на Первом канале России (ФОТО)

2017-08-30 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Телеверсию творческого вечера легендарной исполнительницы, обладательницы множества наград, лауреата Госпремии России, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, состоявшегося в рамках второго Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку в июле 2017 года, Первый канал России покажет 10 сентября в 16.25 по московскому времени, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ..

Культовая исполнительница, на песнях которой выросло не одно поколение, в 2010 году прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного сольного концерта. Однако, благодаря EMİNу, в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой. Она прибыла из Москвы в Баку и выступила перед многотысячными поклонниками. А в ближайшем будущем она также планирует провести сольный концерт в Баку, который будет посвящен ее 70-летию.

В праздничном вечере приняли участие коллеги, друзья и семья примадонны: Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, группа «Фабрика», Альбина Джанабаева, «А-Студио», Инна Маликова, Александр Ревва, Лайма Вайкуле, Владимир Винокур и другие. Дима Билан исполнил песню «Не отрекаются любя», Диана Арбенина - «Уж сколько их упало в эту бездну», Валерий Меладзе - песню «Примадонна», Александр Панайотов удивил своей версией на композицию «Любовь похожая на сон». В этот вечер звучало множество теплых слов в адрес Аллы Борисовны, признания в любви и преклонения перед ее творчеством и высокими человеческими качествами. EMİN и Григорий Лепс поздравили Аллу Пугачеву композицией легендарного Муслима Магомаева "Every night and every day" , с которым он еще в 1997 году поздравил с юбилеем Королеву советской и российской эстрады. Фантастический концерт постоянно сопровождался овациями зрительного зала.

И в заключении на сцену вышла сама Алла Пугачева и исполнила несколько своих хитов. Во время исполнения одной из композиций она пригласила на сцену девушек из зрительного зала, а затем и юные дарования, которых назвала своими учениками. Две композиции Алла Борисовна исполнила вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Зрители стоя приветствовали Великую Артистку, одаривали цветами и продолжительными аплодисментами, которая подарила незабываемый вечер бакинцам и гостям города. Море эмоций и ярких впечатлений! Праздник завершился красочным салютом!

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале "ЖАРА-2017" приняли участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Первый день ознаменовался гала-концертом звезд, во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару, третий день – творческий вечер народной артистки СССР Аллы Пугачевой, и завершился фестиваль юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса. Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов)