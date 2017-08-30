Азербайджан готов оказать помощь Грузии в тушении очередного пожара

2017-08-30 12:31 | www.apa.az | 2

Азербайджан готов оказать помощь Грузии в тушении пожара, произошедшего в регионе Самцхе-Джавахетия рядом с курортом Абастумани.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом в Ашхабаде журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили: «Я хочу поблагодарить президента Азербайджана не только за эту, но и за предыдущую помощь. Региональное сотрудничество в чрезвычайных ситуациях очень важно», - сказал он.

По словам Г. Квирикашвили, пожар в Абастумани не такой масштабный как в Боржоми-Харагаульском национальном парке.

Отметим, начавшийся вчера рядом с курортом Абастумани пожар уже охватил территорию общей площадью более 5 га. К тушению пожара были привлечены живая сила, техника и 1 вертолет. Порывистый ветер затрудняет тушение пожара. Для предотвращения пожара Украина направила самолет АН-32П с водяным баком общей емкостью 8 тонн. Ожидается, что для участия в борьбе с огнем Турция отправит в Грузию вертолет.