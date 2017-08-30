Американским трансгендерам временно разрешили служить в армии

2017-08-30 12:04 | www.oxu.az | 4

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Минобороны США приступило к реализации запрета американского президента Дональда Трампа на службу в вооруженных силах страны трансгендеров, однако де-факто откладывает любые увольнения на неопределенный срок — до проведения соответствующих исследований.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«Пентагон выполнит распоряжения президента об изменении политики, ведя консультации с министерством внутренней безопасности. Как и предписано, мы разработаем план исследований и реализации решения, который будет включать шаги, увеличивающие боеготовность, поражающую способность и слаженность воинских подразделений, учитывая также бюджетные ограничения и соответствие законодательству», — сказано в заявлении Мэттиса.

Также он сообщил, что будет созвана экспертная комиссия, которая должна будет разработать методы реализации решения Трампа. Пока что в силе останется нынешняя политика в отношении уже несущих службу военнослужащих, отметил Мэттис.

26 августа Трамп вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой, на службу трансгендеров в Вооруженных силах США. Трамп побоялся, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

26 июля президент в своем Twitter написал, что «вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».

Н.О.