Представлен новый дизайн Youtube – ВИДЕО

2017-08-30 12:16 | www.oxu.az | 4

Компания Google официально представила новый дизайн видеохостинга Youtube.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, изменения затронули как мобильную, так и веб-версию.

Самые радикальные изменения произошли с логотипом. Название и иконка уже размещены отдельно, благодаря чему изображение легче адаптируется под размер экрана. Как отмечают разработчики, нововведения были созданы на основании разработок Google, согласно концепции Material Design, которые были направлены на упрощение интерфейса и уменьшение дополнительных элементов.

Одним из основных новшеств стал ночной режим просмотра видео. Эта опция значительно снижает нагрузку на зрение пользователей. Также добавлена поддержка вертикального формата, которая позволяет просматривать видео в мобильном приложении без черных рамок.

Также в мобильной версии YouTube появилась функция изменения скорости воспроизведения видео их перематывания двойным нажатием на экран.

Как уточняют разработчики, новые функции будут появляться постепенно в разных странах мира и полный переход на обновлённый интерфейс займёт некоторое время.

Э.Д.

