В Турции задержано свыше 200 человек

2017-08-30 12:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках проводимой на территории Турции операции, нацеленной на борьбу с наркоторговлей и незаконным оборотом оружия, задержано 222 человека, сообщают в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в операции, которая проводится во всех провинциях и больших городах Турции, участвует 11 тысяч полицейских.

«В рамках операции конфисковано около 100 кг наркотиков», - сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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