За Республиканским стадионом сожгли 9 деревьев

2017-08-30 12:45 | www.apa.az | 2
В Министерство экологии и природных ресурсов поступила информация об уничтожении деревьев на территории за Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова. Сигнал был рассмотрен сотрудниками ведомства на месте инцидента.
Как сообщили АПА в МЭПР, в ходе осмотра территории установлено, что в зеленой зоне площадью 600-700 кв. м в общей сложности сожжены 19 деревьев (16 сосен и 3 айланта).
С целью выявления и привлечения к ответственности виновных (виновного) подано обращение в Управление полиции города Баку.