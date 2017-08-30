Президент Узбекистана уволил главу пресс-службы

2017-08-30 12:25 | www.oxu.az | 3

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил от должности руководителя своей пресс-службы Асаджона Ходжаева.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в аппарате главы государства.

На пост главы пресс-службы президента Ходжаев был назначен в марте этого года. До этого назначения он работал в аппарате премьер-министра.

Кроме того, в отставку отправлен и.о. председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Бабур Алиханов. Как отмечает агентство, он стал уже третьим главой НТРК, уволенным за последнее время.

Н.О.