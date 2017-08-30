Азербайджанский руководитель Uber-а: Пусть успеха Дара Хосровшахи

2017-08-30 12:30 | www.oxu.az | 2

Совет директоров Uber 27 августа 2017 года выбрал нового гендиректора компании - 48-летнего Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), который пока руководит туристическим сервисом Expedia.

Как передает Oxu.Az, если он согласится принять предложение, то ему придётся занять место, которое оставалось вакантным два месяца после увольнения прошлого руководителя Uber, Трэвиса Каланика.

Кто такой Дара Хосровшахи?

Хосровшахи родился в 1969 году в городе Хосровшах, который находится в иранской провинции Восточный Азербайджан. Город, в котором преимущественно живут азербайджанцы, находится близко к Тебризу. Дядя Дара Хосровшахи - Гасан Хосровшахи - уроженец Азербайджана, занимается предпринимательской деятельностью в Канаде. Г. Хосровшахи известен как основатель сети магазинов электроники Future Shop.

Семья Дары Хосровшахи переехала в США, когда ему было девять лет. В 1991 году он закончил Брауновский университет по специальности инженер. Хосровшахи приходится двоюродным братом инвесторам Али и Хади Партови (Ali, Hadi Partovi), другие члены его семьи работают в Intel, Google Ventures и финансовой компании Allen&Co, указывает Recode.

В 1991 году Хосровшахи стал аналитиком в финансовой компании Allen&Co, где проработал семь лет. До назначения на пост гендиректора Expedia в 2005 году он успел поработать на нескольких руководящих должностях кабельного телеканала USA Networks и корпорации IAC (включает в себя HomeAdvisor, Ask.com, Tinder, Vimeo и другие бренды).

Туристическая компания Expedia, которой Хосровшахи руководит уже 12 лет, действует с 1996 года. С 2003 года сервис был частью туристической вертикали IAC. В 2005 году Expedia отделилась от IAC и Хосровшахи стал руководителем проекта.

В состав Expedia входят более 15 брендов различных международных туристических сервисов, среди которых Hotels.com, HomeAway, Travelocity, Orbitz и Trivago. Объём заказов, обработанных с помощью компании, вырос с 15 млрд долларов США в 2005 году до 72 млрд долларов в 2016 году, а выручка Expedia за тот же период увеличилась с 2,1 млрд долларов до 8,7 млрд долларов.

Штаб-квартира Expedia расположена в штате Вашингтон, поэтому, несмотря на успешную работу, Хосровшахи не был заметен в сообществе калифорнийской Кремниевой долины, отмечает Business Insider.

Хосровшахи занимает 39 место в списке американских гендиректоров, чью работу наиболее высоко ценят сотрудники, с рейтингом одобрения 94%. Он уступает Джеку Дорси, чью работу тоже одобряют 94% сотрудников платежного сервиса Square, Сатье Наделле из Microsoft (95%, 29 место), Сундару Пичаю из Google (96%, 17 место), Марку Цукербергу из Facebook и Элону Маску из SpaceX (10 и 8 место, по 98% одобрения у каждого).

По итогам 2015 года Хосровшахи возглавил список наиболее высокооплачиваемых гендиректоров публичных компаний США. Это произошло за счёт подписанного соглашения о компенсации в виде акций, благодаря этому общий заработок Хосровшахи достиг 94,6 млн долларов США. По итогам 2016 года его зарплата оказалась намного скромнее и составила 2,5 млн долларов за год, пишет TechCrunch.

Помимо руководства Expedia, Хосровшахи также входит в советы директоров двух компаний — издания The New York Times и сети магазинов спорттоваров Fanatics. Кроме того, он инвестировал в проект Convoy, который описывал себя как «Uber для грузовиков».

Хосровшахи увлекается технологиями — например, в интервью Financial Times он рассказывал, что пользуется дома несколькими голосовыми помощниками и мечтает о дне, когда технологии позволят ему заказать поездку, используя только голосовые команды. В 2014 году он интересовался самоуправляемыми автомобилями, созданием которых теперь тоже занимается Uber.

Кроме того, Хосровшахи активно участвует в политике и тяжбах с конкурентами. Например, Expedia была одной из первых компаний, которые выступили против решения президента США Дональда Трампа ограничить въезд граждан нескольких стран. Также он активно критикует другие действия главы государства, - например, он счёл недостаточной реакцию Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле в августе 2017 года.

Под управлением Хосровшахи Expedia стала одной из компаний, которая официально пожаловалась на то, что Google завышает в выдаче поиска позиции собственных сервисов в ущерб конкурентам, отмечает TechCrunch. По итогам рассмотрения коллективной жалобы владелец Google, холдинг Alphabet, был оштрафован Еврокомиссией на 2,42 млрд евро.

Э.А.

