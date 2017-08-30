ТОП-5 самых удивительных автомобилей 2017 года (ФОТО)

2017-08-30 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Автомобильные компании постоянно удивляют потребителей нестандартным подходом к дизайну моделей. Зарубежные эксперты составили рейтинг необычных новинок, которые можно было увидеть на мировых автосалонах с начала 2017 года.

На первом месте оказалась будущая новинка Honda - NeuV. Специалисты положительно оценили систему автономного управления автомобиля, которая может подстраиваться под повадки вождения владельца, а также учитывает его эмоциональное состояние.

На второй строчке расположился спортивный электромобиль Infiniti Prototype 9. Он полностью исполнен в стиле гоночных болидов 60-х годов и оснащен самыми современными компонентами и электроникой, а при массе в 890 килограммов, способен разогнаться до сотни всего за 5,5 сек.

Третьим победителем стал Nissan BladeGlider. «Долгоиграющий» концепт представили еще в 2013 году. Однако в 2017 он получил значительные изменения и вновь был представлен публике, но дизайн автомобиля, несмотря на необычную треугольную форму, выглядит уже вполне серийным.

Четвертое место отдали EO Smart Connecting Car 2. Этой разработкой занимается Центр Инноваций DFKI Robotics в Бремене (Германия). Двухместный автомобиль привлекает необычным дизайном, а также способностью колес поворачиваться таким образом, что машина движется в бок.

Пятое место занял роскошный Mercedes-Benz Vision Maybach 6 Cabriolet Concept 2017, впечатляющий своей шестиметровой длиной. Серийное производство может начаться уже в 2018 году.