Посольство Кыргызстана откроет в Баку избирательный участок

2017-08-30 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Граждане Кыргызстана, проживающие или временно находящиеся в Азербайджане, смогут проголосовать на президентских выборах в избирательном участке в Баку, сообщили в среду Trend в посольстве Кыргызской Республики в Азербайджане.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.

Всего в списке избирателей, зарегистрированных в Азербайджане 52 человека.

Избирательный участок для граждан Кыргызстана, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Азербайджана, организован в офисе посольства Кыргызстана в Баку, находящемся по адресу: г.Баку, Хатаинский район, Нобелевский проспект, 23, Торговый центр “Амай”, 7-ой этаж, комн.11.

Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

Также все граждане Кыргызстана, не зависимо от места голосования, для участия в референдумах и выборах, должны пройти биометрическую регистрацию, которая исключают возможность повторного голосования. Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти эту процедуру в органах Государственной регистрационной службы.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года.

(Автор: Себа Агаева)