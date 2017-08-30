В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

2017-08-30 12:44 | www.oxu.az | 2

В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован 29 августа на территории поселка Зарат.

Так, житель Сабирабадского района Рафиг Худавердиев потерял управление за рулем автомобиля марки «ВАЗ-21043» и врезался в стоящий на обочине автомобиль марки «ВАЗ-21214». В результате Р. Худавердиев скончался на месте происшествия.

По факту Главным следственным управлением ведется расследование.

И.Ф.