Из терминала Кулеви отправлено 0,8 млн. тонн нефти и нефтепродуктов SOCAR

2017-08-30 13:38 | www.apa.az | 2

За январь-июнь 2017 года из терминала Кулеви отправлено 0,8 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, принадлежащих Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как передает местное бюро АПА-Экономикс со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, за отчетный период морские порты и терминалы страны переработали 8,3 млн. тонн груза. За январь-июнь 2017 года порт Поти переработал 3,2 млн. тонн, порт Батуми - 2,2 млн. тонн, терминал Супсы - 2,1 млн. тонн груза.