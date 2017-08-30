Прогноз погоды на последний день августа

2017-08-30 12:52 | www.oxu.az | 2

В четверг, 31 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром местами будет слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 32-37, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякяна, Шувелана – 26-27, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.

A.M.